Нацполиция разоблачила банду торговцев оружием. Видео

Obozrevatel Расследования 11:03, 19.10.2020 Обновлено: 11:41, 19.10.2020

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили банду торговцев оружием.

Правоохранители провели обыски на базе преступников, сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с управлением специальных расследований и управлением уголовного розыска (УУР) ГУНП в Днепропетровской области, УУР ГУНП в Черновицкой области задокументирована и разоблачена организованная группа лиц, занимавшаяся изготовлением, переработкой и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины", – говорится в сообщении.

Детали расследования пресс-служба Нацполиции Украины пообещала предоставить позже.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что у сотрудника харьковского управления СБУ нашли автомат, боеприпасы, гранаты и амфетамин, которые хранились незаконно.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Реальные цели и причины опроса Зеленского

Суициды фронтовиков: как остановить самоуничтожение тех, кто прошел войну

Умер военный Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков

Нардеп Тарута утаил миллионы, а НАБУ боится открыть дело. Расследование

ЕС потребовала остановить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе