Нацполиция разоблачила банду торговцев оружием. Видео

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили банду торговцев оружием.

Правоохранители провели обыски на базе преступников, сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с управлением специальных расследований и управлением уголовного розыска (УУР) ГУНП в Днепропетровской области, УУР ГУНП в Черновицкой области задокументирована и разоблачена организованная группа лиц, занимавшаяся изготовлением, переработкой и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины", – говорится в сообщении.

Детали расследования пресс-служба Нацполиции Украины пообещала предоставить позже.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что у сотрудника харьковского управления СБУ нашли автомат, боеприпасы, гранаты и амфетамин, которые хранились незаконно.