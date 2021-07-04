В Украине копы выезжали на 47 млн вызовов и нашли 66 тыс. детей: Аваков поделился результатами работы Нацполиции

За шесть лет со дня создания Национальной полиции Украины – 4 июля – было раскрыто более 562 тыс. преступлений. Личный состав полиции было изменено на 40%, а средний возраст копа сейчас составляет 36 лет.

Об итогах работы НПУ, приветствуя ведомство с днем ​​создания, отчитался министр внутренних дел Арсен Аваков. Его цитирует пресс-служба на официальном сайте МВД Украины.

Аваков указал, что шесть лет назад в стране начали создание Национальной полиции как "принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека, современного полицейского сервиса".

Министр назвал очень сложной задачу построить новою систему на базе старой и разбалансированной, "удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов".

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Всего за время существования НПУ:

обработано более 47 млн вызовов граждан;

проведено почти 10 тыс. спецопераций спецподразделения КОРД;

освобождено 129 заложников ;

прекращена деятельность более 1,4 тыс. преступных групп и организаций ;

изъято 23 тонны наркотиков , стоимость которых в целом – 11 млрд гривен ;

выявлено свыше 30 тыс. киберпреступлений ;

изъято более 38 тыс. единиц оружия , 9 тонн взрывчатки ;

разыскано и возвращено родителям более 66 тыс. детей ;

обеспечена безопасность при более 360 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан.

Аваков сообщил, что сейчас в МВД работают над формированием единого пространства безопасности для территориальных общин.

"Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощено в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", – сказал министр.

На Донбассе в зоне АТО/ООС несли службу в целом 56 тыс. полицейских.

"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненную дело – служить Закону и Защищать Человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!" – подчеркнул Аваков.

Напомним, что в течение года украинская полиция нашла 14 659 пропавших детей. Еще 330 детей спасли во время пожаров, а 110 – на водоемах.

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