В Украине копы выезжали на 47 млн вызовов и нашли 66 тыс. детей: Аваков поделился результатами работы Нацполиции
За шесть лет со дня создания Национальной полиции Украины – 4 июля – было раскрыто более 562 тыс. преступлений. Личный состав полиции было изменено на 40%, а средний возраст копа сейчас составляет 36 лет.
Об итогах работы НПУ, приветствуя ведомство с днем создания, отчитался министр внутренних дел Арсен Аваков. Его цитирует пресс-служба на официальном сайте МВД Украины.
Аваков указал, что шесть лет назад в стране начали создание Национальной полиции как "принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека, современного полицейского сервиса".
Министр назвал очень сложной задачу построить новою систему на базе старой и разбалансированной, "удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов".
Всего за время существования НПУ:
обработано более 47 млн вызовов граждан;
проведено почти 10 тыс. спецопераций спецподразделения КОРД;
освобождено 129 заложников;
прекращена деятельность более 1,4 тыс. преступных групп и организаций;
изъято 23 тонны наркотиков, стоимость которых в целом – 11 млрд гривен;
выявлено свыше 30 тыс. киберпреступлений;
изъято более 38 тыс. единиц оружия, 9 тонн взрывчатки;
разыскано и возвращено родителям более 66 тыс. детей;
обеспечена безопасность при более 360 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан.
Аваков сообщил, что сейчас в МВД работают над формированием единого пространства безопасности для территориальных общин.
"Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощено в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", – сказал министр.
На Донбассе в зоне АТО/ООС несли службу в целом 56 тыс. полицейских.
"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненную дело – служить Закону и Защищать Человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!" – подчеркнул Аваков.
Напомним, что в течение года украинская полиция нашла 14 659 пропавших детей. Еще 330 детей спасли во время пожаров, а 110 – на водоемах.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В МВД для уменьшения смертности на дорогах решили, кроме повышения размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения, использовать автомобили-"фантомы".
Система заработала с 1 июля. На четыре таких автомобиля потратили 6,6 миллионов гривен.
К 2024 году планируется, что будет работать 550 таких патрулей.