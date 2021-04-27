Нацполиция Украины расследует преступную связь зернотрейдеров и транспортных компаний

Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора расследует факты нанесения многомиллионного ущерба государственному бюджету при экспорте зерновых (ЕРДР № 12021000000000254 от 18.02.2021 – ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В материалах досудебного расследования установлено, что в ходе предоставления услуг по транспортной обработке и сопровождения грузов при экспорте зерновых служебными лицами компаний "Одемара" и "Одемара-Интер" систематически подавались заведомо неправдивые документы по объему предоставленных услуг, а также систематически завышалась их стоимость.

Конечным бенефициаром ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" числится Василий Васильевич Васьков – дядя экс-замминистра инфраструктуры Юрия Васькова и брат его отца, основателя компаний.

Юрий Васьков, исходя из данных участников рынка, фактически руководит компаниями ООО "Одемара", ООО "Одемара-Интер" и ведет переговоры от их имени. Он занимал различные государственные должности: 2011 год – руководитель Одесского порта, 2013 год – руководитель Администрации морских портов, 2015 год – заместитель Министра инфраструктуры Украины.

Фигурантами расследования также являются компании ДП с иностранными инвестициями "Сантрейд" код ОКПО 25394566 (Bunge), ЗАО" АТ Каргилл" код ОКПО 20010397 (Cargill), ООО "Сиэчйэс Украина" код ОКПО 35704808 (CHS), ООО "Кернел трейд" код ОКПО 31454383 (Kernel), ООО "Олам Украина" код ОКПО 33832039 (Olam). Эти компании являются фигурантами дела в связи с незаконным получением возмещения НДС из бюджета, ранее оплаченного в пользу ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер".

Следствием было установлено, что действия вышеуказанных компаний на протяжении 2018-2020 годов, привели к недополучению бюджетом средств более 5 млн грн в год.

С целью выведения незаконно полученных средств, компании "Одемара" и "Одемараинтер" осуществляли переводы на счета подконтрольных предприятий – резидентов и нерезидентов – судоходных компаний, буксирных компаний, и прочих, где они аккумулировались и конвертировались в наличные средства. В частности, в качестве нерезидентов упоминаются компании "OmnilogicShipping LLC" и "ODM LogisticsLimited", по данным следствия подконтрольные ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер".

Фактически, иностранные зернотрейдеры обналичивали средства через компании Юрия Васькова и при этом получали незаконное возмещение из бюджета.

На доходы зернотрейдеров не начисляется НДС (0% ставка НДС). При этом суммы уплаченные в пользу подрядчиков с зарегистрированными налоговыми накладными – зернотрейдеры ставят на возмещение из бюджета. В части средств, в том числе НДС, уплаченных по завышенным ценам и объемам в пользу ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" у следствия и есть вопросы.

Каким образом использовались незаконно полученные наличные средства – передавались в пользу должностных лиц зернотрейдеров или использовались на собственные нужды Юрия Васькова следствием еще не установлено.

В этой связи, согласно решению следственного судьи Печерского районного суда Киева следствием произведены выемки документов у ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" и у других фигурантов дела, для использования в качестве доказательств совершенного правонарушения.

Из неофициальных источников стало известно, что в расследовании дела о незаконном возмещении НДС и обналичивания средств участвует не только ГСУ МВД Украины и Офис Генерального прокурора Украины, но следствие проходит в сотрудничестве с Министерством юстиции США, поскольку материнские компании некоторых фигурантов дела зарегистрированы именно в США.

То, что ранее обсуждалось рынком, а именно, откаты в зерновых компаниях, обналичка средств, участие в этом компаний Юрия Васькова, начинает обретать доказательную базу и изучаться правоохранительными органами.