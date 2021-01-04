Нацполиция Украины отреагировала на публикацию в Беларуси пленок по Шеремету
Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение запись прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, на которой обсуждается возможное убийство журналиста Павла Шеремета.
Как сообщается на сайте Нацполиции, документы и аудиозаписи, датированные 2012 годом, представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.
"На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что материалы относительно заказчиков убийства Шеремета выделили в отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.
Нацполиция попросила и украинских граждан, и иностранцев, кому известна какая-либо информация о заказе убийства журналиста, обращаться в органы полиции.
Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не повлияет на ход дела, в котором фигурируют Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 января опубликована прослушка в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации Шеремета.
В частности, отмечается вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.
Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне активист оппозиции Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для объективного расследования преступлений режима Александра Лукашенко.