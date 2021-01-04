Нацполиция Украины отреагировала на публикацию в Беларуси пленок по Шеремету

Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение запись прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, на которой обсуждается возможное убийство журналиста Павла Шеремета.

Как сообщается на сайте Нацполиции, документы и аудиозаписи, датированные 2012 годом, представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

"На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что материалы относительно заказчиков убийства Шеремета выделили в отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Нацполиция попросила и украинских граждан, и иностранцев, кому известна какая-либо информация о заказе убийства журналиста, обращаться в органы полиции.

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не повлияет на ход дела, в котором фигурируют Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

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