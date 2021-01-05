Нацполиция поедет к белорусскому экс-сотруднику КГБ, который слил прослушку по делу Шеремета

Национальная полиция Украины запланировала следственные действия с бывшим сотрудником спецслужб Беларуси Игорем Макаром, который обнародовал запись якобы разговора белорусских силовиков о возможном убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщило Управление коммуникаций Нацполиции. Аудиозапись правоохранители уже направили на проведение фоноскопической экспертизы.

Поскольку Макар находится на территории Евросоюза, для проведения следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи.

Полицейские и представители Офиса генерального прокурора создали совместную группу, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.

Также следователи подготовили приглашение в Украину человеку, который является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях.

Он получит процессуальный статус свидетеля и будет обеспечен охраной.

В полиции еще раз подчеркнули, что новая информация о "белорусском следе" касается исключительно заказчиков, а не исполнителей убийства журналиста. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления.

Фоноскопическая экспертиза назначается для решения задач идентификации и диагностики личности по голосу и речи, выявления признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в содержание фонограммы в процессе производства или после окончания ее звукозаписи. Также экспертиза определяет условия, обстоятельства, средства и материалы звукозаписи.

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