НАТО подготовило тысячи украинских воинов к боевым действиям в городах, – Сирский

Офицеры международных тренировочных миссий НАТО с 2015 по 2020 годы провели подготовку более 19 тыс. украинских военнослужащих, из которых около 16 тыс. прошли курс "бой в городе".

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сирский. В среду, 10 марта, он выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с командующим сухопутными войсками Североатлантического альянса генерал-лейтенантом Роджером Клутье. Об этом пишет "Укринформ".

Генерал-полковник подчеркнул, что повышение качества и интенсивности подготовки воинов ВСУ является приоритетными направлениями сотрудничества командования сухопутных войск НАТО и Украины.

Так, с помощью партнеров по Альянсу была создана система подготовки воинских частей и подразделений ВСУ, которые полностью соответствуют стандартам НАТО.

"Вообще направления нашего сотрудничества – это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск", – сказал Сирский.

По его словам, на 2021 год у военных есть "амбициозные планы" по развитию 235-го межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений. Там с помощью американских партнеров создается центр имитационного моделирования.

"Кроме того, мы проводим два международных учения. У нас запланирован ряд учений по подготовке механизированных мотопехотных бригад. А главная цель – это поднять еще выше качество и интенсивность подготовки военнослужащих", – добавил Сирский.

Он добавил, что эти планы согласованы между командованием сухопутных войск ВСУ и командованием Объединенных сухопутных войск НАТО, в частности, и во время недавних переговоров.

Напомним:

10 марта в Украину с официальным визитом прибыла делегация Объединенного командования сухопутных войск Североатлантического альянса.

Этого же дня в Одессу впервые с начала 2021 года зашли суда НАТО. Речь идет о второй противоминной группе Альянса SNMCMG2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО заговорили о необходимости разработки новой стратегии отношений с Россией после ее агрессивных действий в Крыму и на Донбассе.