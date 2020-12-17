Я думаю, что на планете Земля нет ни одного человека – из тех, кто знает, где находится Россия, где находится Украина, – кто считал бы заявление Путина по Украине на ежегодной пресс-конференции какой-то новостью.

Что касается его слов о недостатке "политического мужества" у руководства Украины, то здесь тоже нет ничего нового. Он всегда говорил, что мы тут ни при чем, война на Донбассе – это гражданская война внутри Украины, договаривайтесь с "ДНР"-"ЛНР". Это постоянная мантра и Путина, и информационной обслуги.

Я думаю, что его слова о намерении наращивать поддержку Донбасса – это ритуальная фраза. Не думаю, что за этим что-то стоит.

"Наращивать" – это глагол агрессивный, это глагол наступательный. Он находится в русле этой брутальной или псевдобрутальной – как кому нравится – путинской риторики.

То, что Путин ни при каких обстоятельствах, пока он находится в Кремле, не перестанет воевать с Украиной – по-моему, аксиома. То, что Путин ни при каких обстоятельствах не будет предпринимать никаких действий для того чтобы деоккупировать Крым и деоккупировать Донбасс – по-моему, это тоже аксиома.

Ждать каких-то неожиданностей от Путина здесь не приходится. В этом плане Путин абсолютно ожидаем и предсказуем.

Тем более сейчас, в ситуации завершающего этапа путинизма, конечно, он этого делать не будет. Он не будет от этого отступать. Поэтому Украине нужно рассчитывать на свои силы. Никаких подарков от Путина не будет.

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