Нарушения на 9 мая в Украине: полиция открыла 13 производств

В связи с правонарушениями во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине сотрудники Национальной полиции составили 22 админпротокола и завели 13 уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Как говорится в сообщении ведомства, всего правоохранители получили 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из которых касались использования запрещенной символики.

Административные протоколы, в частности, были составлены:

по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) в Одесской, Львовской области и Киеве,

ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) в Одесской и Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях,

ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) в Одесской и Запорожской областях,

по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина) в Одесской, Запорожской и Луганской областях.

Уголовные дела, в свою очередь, были открыты:

по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины в Запорожской, Закарпатской, Сумской, Луганской, Одесской и Николаевской областях,

по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) во Львовской области,

по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) в Николаевской области.

В Нацполиции также сообщили, что по состоянию на 18:00 9 мая в Украине прошло 721 мероприятие в честь 76-й годовщины Победы над нацизмом, в которых участвовали более 54 тысячи человек.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Одессе командование ВМС в День победы над нацизмом трогательно поздравило 100-летнего ветерана войны и морской пехоты, полковника в отставке Ивана Кулибабу.