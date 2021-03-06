Нардепы ОПЗЖ сотни раз летали в Россию за время войны на Донбассе
Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и Ренат Кузьмин сотни раз летали в Россию и в оккупированный Крым из России за время войны на Донбассе.
В распоряжение журналистов российского издания "Новая газета" попала информация о полетах украинских депутатов. "Абсолютным рекордсменом" назвали нардепа Кузьмина, заместителя генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича.
Сообщается, что с 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт-Петербург – Симферополь) около 240 раз. В сентябре 2019 года Кузьмин дважды летал в Симферополь из Москвы. В марте 2020-го он добирался из Минска в Москву бизнес-джетом, а уже на следующий день летел из Москвы в Вильнюс.
Источники издания рассказали, что вместе с Кузьминым путешествовали в Россию его однопартийцы – нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, соучредитель охранной компании "Шторм", помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.
Нардеп Козак в январе 2020 года летал из Ростова в Кишинев с документом, который соответствует формату российского загранпаспорта. С 2016-го он летал из Москвы в Лондон, Болонью, Франкфурта-на-Майне, в Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград, Стамбул и Дубай. В сентябре 2020 года Козак перемещался из Симферополя в Москву на самолете компании "Газпромавиа". Также нардеп летал в Казань на бизнес-джете в декабре 2018 и в феврале 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.
Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области. Украинцы поддержали блокировку медиа Медведчука.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".