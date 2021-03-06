Нардепы ОПЗЖ сотни раз летали в Россию за время войны на Донбассе

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и Ренат Кузьмин сотни раз летали в Россию и в оккупированный Крым из России за время войны на Донбассе.

В распоряжение журналистов российского издания "Новая газета" попала информация о полетах украинских депутатов. "Абсолютным рекордсменом" назвали нардепа Кузьмина, заместителя генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича.

Сообщается, что с 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт-Петербург – Симферополь) около 240 раз. В сентябре 2019 года Кузьмин дважды летал в Симферополь из Москвы. В марте 2020-го он добирался из Минска в Москву бизнес-джетом, а уже на следующий день летел из Москвы в Вильнюс.

Источники издания рассказали, что вместе с Кузьминым путешествовали в Россию его однопартийцы – нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, соучредитель охранной компании "Шторм", помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.

Нардеп Козак в январе 2020 года летал из Ростова в Кишинев с документом, который соответствует формату российского загранпаспорта. С 2016-го он летал из Москвы в Лондон, Болонью, Франкфурта-на-Майне, в Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград, Стамбул и Дубай. В сентябре 2020 года Козак перемещался из Симферополя в Москву на самолете компании "Газпромавиа". Также нардеп летал в Казань на бизнес-джете в декабре 2018 и в феврале 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области. Украинцы поддержали блокировку медиа Медведчука.