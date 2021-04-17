Нардепа засекли в Раде за перепиской с участником 'русской весны' в Луганске. Фото и видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Качный якобы переписывался с Владимиром Пристюком, участником так называемой "русской весны" и антиукраинских митингов в Луганске.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Карточный офис", который утверждает, что контакт в телефоне нардепа "Пристюк" – это и есть вышеуказанный человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Это Пристюк Владимир Николаевич – бывший губернатор Луганской области времен Януковича (2010-2014 годы)", – сказано в сообщении.

По данным на сайте "Миротворец", Пристюк организовывал и принимал активное участие в антигосударственных митингах весной 2014 года.

Также в интернете есть кадры, на которых он с георгиевской лентой выступал на митингах так называемого "Антимайдана".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат Партии регионов Олег Царев признал, что он вместе с советником президента России Сергеем Глазьевым (2012-2019 годы) начинали "русскую весну" на Донбассе.