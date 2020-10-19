Нардеп Тарута утаил миллионы, а НАБУ боится открыть дело. Расследование

Народный депутат Украины IX созыва ("Батьківщина") Сергей Тарута, который неоднократно ездил в Россию во время войны, удивительным образом выходит сухим из воды. И даже когда есть все признаки совершения "избранником" уголовного преступления, производство никто не открывает.

Подробнее о скандальной ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

Громкое обещание

Еще в сентябре 2019 года Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) опубликовало сообщение о том, что по результатам проверок деклараций чиновников и депутатов были обнаружены признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 114 миллионов гривен.

Сообщение на официальном сайте НАПК

Также агентство отдельно остановилось на "художествах" Сергея Таруты. По информации НАПК, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 год составила более 5,3 млн гривен.

НАПК опубликовало информацию по Таруте

За декларирование недостоверной информации в Украине предусмотрена уголовная ответственность, но она наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Таким образом Сергей Тарута, указавший в декларации за 2016 год недостоверных сведений на более чем 5,3 млн гривен, подпадает под уголовную ответственность.

Отметим, что санкция статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации) предусматривает штраф, общественные работы, лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вывод из решения НАПК по результатам полной проверки декларации депутата Таруты

Список того, что скрыл Тарута в декларации, можно прочитать в решении НАПК (документ на 19-ти страницах):

Несмотря на эти факты, журналисты OBOZREVATEL не нашли подтверждения об открытом за это время уголовном производстве в отношении Таруты и обратились с информационными запросами в антикоррупционные органы.

"Дело поставили на тормоз"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на вопрос о том, поступали ли в Бюро заявления, сообщения и т.д. о нарушении законодательства Украины народным депутатом Сергеем Тарутой ответили, что у такой информации ограниченный доступ, а "разглашение может нанести вред личности, обществу, государству".

Ответ НАБУ

Ответ НАБУ

Довольно странный ответ, учитывая, что у НАБУ было достаточно времени, чтобы направить материалы в суд. Напомним, сообщение НАПК опубликовано еще в сентябре 2019 года, а следствие в отношении того или иного лица можно завершить за два месяца. Но уже прошел год.

Аналогичный вопрос по Сергею Таруте мы адресовали и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"По результатам обработанного массива данных ЕРДР (Единого реестра досудебных расследований – Ред.) информируем, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины не осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам, в которых сообщалось о подозрении упомянутому в Вашем запросе народному депутату Украины (Сергею Таруте – Ред.)", – сказано в ответе САП.

Ответ САП

Как видим, сложилась невероятно удачная для народного депутата ситуация: антикоррупционные органы установили факт правонарушения, но... "пожурили и отпустили". Вернее, как считает собеседник OBOZREVATEL в одной из вышеупомянутых структур, больше похоже на то, что "дело поставили на тормоз, а вот почему – совсем другой вопрос".

Также, по словам источника, чтобы отсрочить уголовное "преследование" Тарута предпринял определенные шаги. Один из них – в марте 2020 года нардеп подал иск в Окружной административный суд города Киева на решение НАПК.

Информация о деле

В иске народный депутат Сергей Тарута просит суд признать незаконным и отменить пункт 1 решения НАПК от 13.09.2019 № 3036 "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год".

По состоянию на октябрь 2020 г., согласно информации, которая находится в открытом доступе на ресурсах "Судебная власть Украины" и "Единый государственный реестр судебных решений", отсутствуют сведения о принятии решений по сути. Последнее постановление по делу датировано 27 апреля 2020 г. и касается рассмотрения обращения ответчика.

Желание нардепа Таруты избежать уголовной ответственности понятно, но чем можно объяснить нежелание НАБУ открывать уголовное производство в отношении нарушившего закон народного депутата – остается только догадываться.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что Сергей Тарута ездил в РФ уже после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Он объяснил это участием в переговорах по "обмену пленными", однако это оказалось не так.