Нардеп Тарута утаил миллионы, а НАБУ боится открыть дело. Расследование

Народный депутат Украины IX созыва ("Батьківщина") Сергей Тарута, который неоднократно ездил в Россию во время войны, удивительным образом выходит сухим из воды. И даже когда есть все признаки совершения "избранником" уголовного преступления, производство никто не открывает.

Подробнее о скандальной ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

Громкое обещание

Еще в сентябре 2019 года Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) опубликовало сообщение о том, что по результатам проверок деклараций чиновников и депутатов были обнаружены признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 114 миллионов гривен.

Также агентство отдельно остановилось на "художествах" Сергея Таруты. По информации НАПК, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 год составила более 5,3 млн гривен.

За декларирование недостоверной информации в Украине предусмотрена уголовная ответственность, но она наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Таким образом Сергей Тарута, указавший в декларации за 2016 год недостоверных сведений на более чем 5,3 млн гривен, подпадает под уголовную ответственность.

Отметим, что санкция статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации) предусматривает штраф, общественные работы, лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Список того, что скрыл Тарута в декларации, можно прочитать в решении НАПК (документ на 19-ти страницах):

Несмотря на эти факты, журналисты OBOZREVATEL не нашли подтверждения об открытом за это время уголовном производстве в отношении Таруты и обратились с информационными запросами в антикоррупционные органы.

"Дело поставили на тормоз"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на вопрос о том, поступали ли в Бюро заявления, сообщения и т.д. о нарушении законодательства Украины народным депутатом Сергеем Тарутой ответили, что у такой информации ограниченный доступ, а "разглашение может нанести вред личности, обществу, государству".

Довольно странный ответ, учитывая, что у НАБУ было достаточно времени, чтобы направить материалы в суд. Напомним, сообщение НАПК опубликовано еще в сентябре 2019 года, а следствие в отношении того или иного лица можно завершить за два месяца. Но уже прошел год.

Аналогичный вопрос по Сергею Таруте мы адресовали и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"По результатам обработанного массива данных ЕРДР (Единого реестра досудебных расследований – Ред.) информируем, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины не осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам, в которых сообщалось о подозрении упомянутому в Вашем запросе народному депутату Украины (Сергею Таруте – Ред.)", – сказано в ответе САП.

Как видим, сложилась невероятно удачная для народного депутата ситуация: антикоррупционные органы установили факт правонарушения, но... "пожурили и отпустили". Вернее, как считает собеседник OBOZREVATEL в одной из вышеупомянутых структур, больше похоже на то, что "дело поставили на тормоз, а вот почему – совсем другой вопрос".

Также, по словам источника, чтобы отсрочить уголовное "преследование" Тарута предпринял определенные шаги. Один из них – в марте 2020 года нардеп подал иск в Окружной административный суд города Киева на решение НАПК.

В иске народный депутат Сергей Тарута просит суд признать незаконным и отменить пункт 1 решения НАПК от 13.09.2019 № 3036 "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год".

По состоянию на октябрь 2020 г., согласно информации, которая находится в открытом доступе на ресурсах "Судебная власть Украины" и "Единый государственный реестр судебных решений", отсутствуют сведения о принятии решений по сути. Последнее постановление по делу датировано 27 апреля 2020 г. и касается рассмотрения обращения ответчика.

Желание нардепа Таруты избежать уголовной ответственности понятно, но чем можно объяснить нежелание НАБУ открывать уголовное производство в отношении нарушившего закон народного депутата – остается только догадываться.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что Сергей Тарута ездил в РФ уже после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Он объяснил это участием в переговорах по "обмену пленными", однако это оказалось не так.