Нардеп от 'Слуги народа' ударил человека и спустил шины нескольким авто в Чернигове. Видео

Народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский, переговоры которого с криминальным авторитетом были недавно обнародованы в СМИ, оказался замешанным в еще одном скандале. Черниговские СМИ опубликовали видео, на котором "Слуга народа" под прикрытием своей охраны бьет человека и спускает шины авто. Согласно сообщениям, инцидент случился во время выборов. Поводом для конфликта стало то, что местный бизнесмен попытался снять незаконно размещённые плакаты "Слуги народа" со своих рекламных плоскостей. Семинскийс многочисленной охраной прибыл на место события, ударил мужчину и спустил шины на его и других авто. Инцидент был снят на видео .

"Я стоял возле своего автомобиля, который находился в 50 м от бодров, когда ко мне подбежала группа молодых людей во главе с народным депутатом Семинским, который нанёс мне удар в область шеи... Потом он начал спускать колёса автомобилям", - рассказывает пострадавший. Несмотря на то, что на видео четко видно, как нардеп спускает шины автомобилям, в комментарии сми он сказал, что приехал без охраны, прогуливался, увидел спущенные колёса авто и решил помочь владельцу их подкачать.

Напомним, Олег Семинский является скандальноизвестным депутатом Слуги народа. Цензор.Нет опубликовал опубликовал расшифровки разговора Олега Семинского с Андреем Мельником, которого СМИ также называют "авторитетным в определенных кругах человеком". На ней собеседники обсуждают планы по вымогательству долей в "Нефтегаздобыче", где Семинский когда-то работал директором, а также хвастается своим мандатом и причастностью к команде действующей власти. Ранее Семинский публично называл Мельника "главарем банды", организовавшей его похищение, которое сам Семинский использует для вымогательства доли в "Нефтегаздобыче", принадлежащей семье основателя компании Н.Рудьковского. Нардеп Олег Семинский также является фигурантом записей, в которых выразил готовность заплатить 7 миллионов за мандат любой партии. Достоверность обеих записей нардеп признал.