Нардеп от "Слуги народа" спровоцировал ДТП на трассе под Киевом
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал аварию на автодороге недалеко от города Обухов Киевской области.
ДТП произошла в воскресенье, 4 апреля, около 12:40. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.
В частности, как сообщается, Задорожний не справился с управлением автомобилем, вследствие чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении.
Оба водителя получили травмы, им была оказана медицинская помощь без госпитализации.
36-летний Николай Задорожний в 2019 году был избран в Верховную Раду по округу №162 (Сумская область). Является членом комитета парламента по вопросам бюджета.
Как сообщал OBOZREVATEL, сын народного депутата от "Батьківщини" Алексея Кучеренко мог быть участником ДТП, произошедшего якобы из-за ночных гонок в Киеве 21 марта.
Напомним также, под Винницей 20-летний водитель Skoda, отмечавший день рождения, убил двух братьев – мальчиков 6 и 7 лет, ехавших на велосипедах по обочине. А в Киеве ранее произошла авария с участием спецтехники, демонтировавшей МАФы. Автомобиль МАЗ принадлежит КП "Киевблагоустройство". ДТП случилась 24 марта недалеко от кинотеатра "Флоренция".