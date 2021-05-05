Напоил и задушил сына, а себя привязал в тонущем авто: стали известны детали странной гибели двух черкасщан

34-летнего мужчину, которого вместе с отцом нашли в затонувшей машине в карьере села Ташлык Черкасской области, задушили. При этом причиной смерти 58-летнего погибшего стало утопление.

По информации информированного источника OBOZREVATEL, отец сам задушил своего сына, перед этим напоив. Потом, чтобы тело не всплыло, он привязал себя к сидению, используя дополнительные ремни, и направил автомобиль в обрыв. Окна транспортного средства были специально открыты.

Отец перед суицидом предупреждал о своем намерении знакомых. Впрочем, его слова не восприняли всерьез, сообщил источник нашего издания.

Мужчина даже попрощался с продавцами на рынке, к которым он часто заходил. Также он говорил, что заберет с собой сына, чтобы тот не утруждал жизнь матери. Предварительно, 34-летний погибший злоупотреблял алкоголем, а 58-летний – серьезно болел.

Перед инцидентом мужчины поехали убирать могилы родственников, посетили два кладбища. Домой они уже не вернулись.

Как уточняется на сайте ГУ Национальной полиции в Черкасской области, причины смерти жителей Смелы установило вскрытие, поскольку судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено не было. Следствие по делу завершено.

Напомним, тела в автомобиле нашли 30 марта в селе Ташлык. За день до этого женщина заявила об исчезновении родных. Она рассказала, что 28 марта ее муж и сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 к Ватутино, а уже вечером связь с ними отсутствовала.

Женщина получила от мужа "прощальное" сообщение: "Прощай, мы уехали навсегда".

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