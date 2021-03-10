НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 14 административных протоколов относительно мэра Львова Андрея Садового.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. На сайте отмечается, что за последние две недели НАПК в целом направило в суд 84 админпротокола.

В частности, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении:

Бориса Акименко, бывшего и. о. председателя ГНС в Черновицкой области (26 админпротоколов);

Андрея Садового, мэра Львова (14 админпротоколов);

Юрия Савьяка, старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области (8 админпротоколов);

Валерия Лесницкого, бывшего и. о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области (26 админпротоколов).

В ведомстве подчеркивают, что соответствующие документы по Садовому уже направили в суд, однако детали нарушений не сообщаются.

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