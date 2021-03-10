НАПК составило на Садового 14 админпротоколов
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 14 административных протоколов относительно мэра Львова Андрея Садового.
Об этом информирует пресс-служба ведомства. На сайте отмечается, что за последние две недели НАПК в целом направило в суд 84 админпротокола.
В частности, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении:
Бориса Акименко, бывшего и. о. председателя ГНС в Черновицкой области (26 админпротоколов);
Андрея Садового, мэра Львова (14 админпротоколов);
Юрия Савьяка, старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области (8 админпротоколов);
Валерия Лесницкого, бывшего и. о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области (26 админпротоколов).
В ведомстве подчеркивают, что соответствующие документы по Садовому уже направили в суд, однако детали нарушений не сообщаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 января Андрей Садовый рассказал львовянам о лучшем предложении в тендере на поставку Львову 100 низкопольных 12-метровых автобусов, которую подал Минский автомобильный завод (МАЗ, Беларусь).
В то же время сказал, что город не будет покупать их без четкого понимания ситуации и государственной позиции о моральном аспекте закупки.
Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник прокомментировал этот скандал, заявив, что в него должно было вмешаться государство.