Нападение в поезде на телеведущую Луговую: суд закрыл производство

Соломенский районный суд Киева 19 мая закрыл уголовное производство о нападении на телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев.

Как сообщает ТСН, дело закрыто в связи со смертью обвиняемого Виталия Рудзько.

В рамках закрытого производства был и гражданский иск к "Укрзалізниці". Теперь в течение недели Луговая будет подавать к ним отдельный иск. Она требует компенсацию в размере 500 тысяч гривен.

"Основная претензия к "Укрзалізниці" с самого начала, в принципе они запустили "зайца", который совершил такое преступление. Это была не пассажирская станция. Это все делалось руками работников "Укрзалізниці". Рудзько не мог сам открыть дверь и попасть в вагон", – рассказала женщина.

Анастасия убеждена – нападения можно было бы избежать, если бы каждый как следует делал свою работу.

"Главное довести дело до конца. И показать, что в этой истории виноват Рудзько, но не досмотрела "Укрзалізниця", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 1 августа 2020 года в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.

Муж пострадавшей рассказал, что проводники взяли "зайца". Нападавший хотел заплатить, чтобы не вызывали полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могли уволить с работы.