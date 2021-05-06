Нападение на ветерана АТО на Тернопольщине: Аваков назвал подозрение необоснованным

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО из Тернопольщины, который при самозащите нанес смертельное ранение одному из нападавших, что в нетрезвом пришли с разборками к его дому.

По словам министра, следствие по этому делу будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции (НПУ). Его комментарий опубликован на сайте МВД.

"Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее", – отметил министр и одновременно подчеркнул, что парень вынужден был применить холодное оружие для самозащиты.

А право на защиту своего жилища, кроме случае превышения мер необходимой самообороны, отметил Аваков, каждому гарантировано законом.

Поэтому расследованием дела о вторжении на территорию домовладения и нападении группы из пяти человек на ветерана АТО передадут в ГСУ Нацполиции. Кроме этого, следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста – на личное обязательство.

"Следствие будет полным, беспристрастным и объективным", – заверил Аваков.

В МВД добавили, что согласно п. 5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины: не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Напомним: инцидент произошел в ночь на 2 мая в селе Глещава Тернопольской области. Когда началась толкотня с нападающими, атовец травмировал ножом одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови. Подозреваемый на момент драки был трезв, в содеянном он сознался.

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