В Украине вернули наказание за ложь в декларациях: в чем разница между ограничением свободы и тюрьмой

В законопроекте об ответственности за ложь в декларациях, принятом Верховной Радой, предусматривается максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

OBOZREVATEL решил объяснить, чем оно отличается от реального заключения в специализированных учреждениях.

Согласно Криминально-исполнительному Кодексу Украины, преступник, осужденный к ограничение свободы, должен будет искупить вину в исправительных центрах и без изоляции от общества. За ним станут осуществлять надзор с обязательным привлечением к труду.

При этом такие осужденные могут носить обычную одежду, пользоваться компьютерами, мобильными телефонами и иметь при себе деньги. Кроме того, им позволены кратковременные свидания без ограничений, а один раз в месяц – до трех суток.

Преступникам могут даже разрешить временные выезды за пределы исправительных центров. В частности, в случае жизненно необходимых обстоятельств, которые требуют их присутствия – лечение или иные причины.

Кроме того, если осужденный имеет семью и в течение полугода не нарушает правила, то он может проживать за пределами центра со своими родными, в том числе в арендованных квартирах. Они только будут обязаны от одного до четырех раз в неделю появляться в исправительный центр для регистрации.

Но если руководствоваться частью 3 статьи 61 Уголовного кодекса Украины, то есть условия, при которых осужденные могут избежать наказания в виде ограничения свободы. Ее не применяют к нескольким группам населения, в частности к пенсионерам, к беременным женщинам или имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, а также к людям с инвалидностью I и II групп.

То есть, возможно, злоумышленники могут получить наказание в виде штрафа или общественных работ.

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