Найем намекнул, что дело против "Трейд Коммодити" по закупке топлива Минобороны может быть заказным

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Расследования
2,0 т.

  • Адвокат усомнился в том, что уголовное производство было открыто по заявлению Татьяны Черновол

  • На судебном заседании он пообещал представить аргументы

  • Оно состоится 19 ноября

Найем намекнул, что дело против 'Трейд Коммодити' по закупке топлива Минобороны может быть заказным

Известный адвокат-антикоррупционер Маси Найем намекнул, что скандальное дело НАБУ против компании "Трейд Коммодити" по закупке в 2016 году топлива для нужд Министерства обороны, может быть заказным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Найем отметил, что его юридическая компания стремится разобраться действительно ли это уголовное производство было открыто по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

"Мы хотим разобраться, кто же все-таки стоял за открытием этого уголовного производства: бывший народный депутат Татьяна Черновол или...нет? Потому что фактически данным делом выбили с рынка дешевого поставщика топлива Министерству обороны", – написал адвокат.

Он отметил, что будет обращать внимание Высшего антикоррупционного суда на информацию из двух выдержек из уголовного производства о заявителе и фабуле дела. По его словам, в обращении Черновол якобы нет ничего о закупке топлива "Трйед Коммодити".

"В обоих выдержках один и тот же заявитель – бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол. А вот фабула во втором резко меняется путем добавления двух последних предложений, касающихся закупки топлива Министерством обороны у "Трейд Коммодити". То есть возбудили дело на основании депутатского обращения, направленного Татьяной Черновол в НАБУ, в котором нет ничего о закупке топлива и компании "Трейд Коммодити". Но, несмотря на отсутствие этой информации в депутатском обращении, почему-то эти сведения там появились, а основание открытия производства – не менялась. После заседания обязательно обнародую две выдержки и обращение Т. Черновол", – написал он.

Найем намекнул, что дело против "Трейд Коммодити" по закупке топлива Минобороны может быть заказным

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Найем заявил, что выступит адвокатом Владимира Трофименко, инвестора компании "Трейд Коммодити".

УкраинаМаси Найем