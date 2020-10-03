Найдены тела еще четырех жертв пожаров на Луганщине

Мирослав Семенюк Расследования 15:28, 3.10.2020 Обновлено: 17:42, 3.10.2020

В результате пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере 11 человек.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, сотрудники следственно-оперативных групп обнаружили в селах Сиротино и Вороново под завалами разрушенных зданий тела четырех человек, которые значились как пропавшие безвести.

Погибшие идентифицированы:

  • Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново (лежащая после 3 инсультов, жила одна);

  • Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., с. Сиротино;

  • Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино;

  • Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново.

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