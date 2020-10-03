Найдены тела еще четырех жертв пожаров на Луганщине
В результате пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере 11 человек.
Как сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, сотрудники следственно-оперативных групп обнаружили в селах Сиротино и Вороново под завалами разрушенных зданий тела четырех человек, которые значились как пропавшие безвести.
Погибшие идентифицированы:
Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново (лежащая после 3 инсультов, жила одна);
Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., с. Сиротино;
Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино;
Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на 1 октября совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.
Всего к тушению привлечены 2296 человек и 216 единиц техники.