Найдены тела еще четырех жертв пожаров на Луганщине
Огонь на Луганщине прошел уже более 20 000 гектаров
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек
Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе
В результате пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере 11 человек.
Как сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, сотрудники следственно-оперативных групп обнаружили в селах Сиротино и Вороново под завалами разрушенных зданий тела четырех человек, которые значились как пропавшие безвести.
Погибшие идентифицированы:
Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново (лежащая после 3 инсультов, жила одна);
Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., с. Сиротино;
Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино;
Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на 1 октября совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.
Всего к тушению привлечены 2296 человек и 216 единиц техники.