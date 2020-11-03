Наезд силовиков ударил по безопасности украинцев. Детали скандала

Действия силовиков практически парализовали реконструкцию и модернизацию железнодорожных путей в Украине. Уже сорван план на 2020-й год, хотя износ ж/д инфраструктуры – критический.

Как выяснил OBOZREVATEL в результате собственного расследования, из-за желания определенных лиц перераспределить потоки и монополизировать рынок на протяжении длительного времени срываются тендеры на поставку клемм "Укрзалызнице".

Эти детали критично необходимы для реконструкции путей. Вокруг клемм и разгорелась "война", начало которой было положено в середине 2018-го года. Тогда под удар попало крупное предприятие – Днепропетровский стрелочный завод. К продукции ДнСЗ до этого не было ни малейших претензий – как со стороны украинских заказчиков, так и зарубежных. Однако СБУ заявила о якобы некачественной продукции, которая несла угрозу объектам инфраструктуры.

Уголовное производство (открытое, как выяснил OBOZREVATEL, по факту рапорта оперативного сотрудника подразделения "К" СБУ, а также "левого" экспертного заключения кременчугского института) было впоследствии закрыто. Однако через месяц – возобновлено. Затем началось серьезное давление на руководство днепровского завода, которое не хотело играть по "новым правилам".

По состоянию на сегодняшний день почти половина железнодорожных путей, а это 8 423 км, нуждается в капитальном ремонте, 3 373 км полностью закрыты для движения составов. На некоторых участках поездам нельзя двигаться со скоростью более 20-30 км/ч из-за аварийности полотна.

По информации "Укртрансбезопасности", почти 90% случаев железнодорожных аварий в Украине происходят из-за неудовлетворительного содержания путей, и количество их растет.

О том, что АО "Укрзалізниця" в 2020 году не выполнит план по модернизации из-за срыва поставок материалов, на пресс-конференции в Киеве признался и.о. члена правления компании Роман Черницкий.

Это касается и ситуации с невозможностью закупки клемм. По информации собеседников OBOZREVATEL, из-за действий силовиков заморожены сотни миллионов гривен.

Полностью прочитать первую часть расследования можно тут, а вторую – тут.