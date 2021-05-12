Наев: Россия держит на Донбассе 28 тысяч военных, еще 7 тысяч стоят на границе

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Командующий ОС ВСУ Сергей Наев

Сейчас на временно оккупированных территориях Донбасса Россия сконцентрировала 28 тысяч своих кадровых военных (по штату – более 35 тысяч). Кроме того, часть войск численностью до 7 тысяч она оставила на границе с Украиной, несмотря на заявления об отводе.

Об этом сказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность". Он отметил, что в целом страна-агрессор пытается поддерживать на востоке нестабильность и провоцирует локальные напряжения на отдельных направлениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карта скопления войск России на границе с Украиной и на Донбассе

Наев уточнил, что в ОРДЛО Россия продолжает содержать 1-й и 2-й армейские корпуса, которые подчинены 8 общевойсковой армии и Южному военному округу Вооруженных сил РФ.

Сейчас в состав этих оккупационных соединений входят 14 боевых бригад/полков и подразделения обеспечения. На вооружении у них есть минимум:

  • 307 танков;

  • 834 боевых бронированных машины;

  • 663 артиллерийских системы;

  • 191 реактивная система залпового огня.

Кроме того, для подготовки специалистов разведывательных и специальных подразделений на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли военные советники и инструкторы ВС РФ численностью до 2 100 человек.

В придачу ко всему для возможного усиления 1 и 2 АК на военных полигонах Ростовской области находятся соединения и воинские части 8 армии Южного ПО. Всего на "Кузьминском" и "Кадамовском" стоят 12 батальонно-тактических групп и одна т актическая группа ракетных войск и артиллерии общей численностью до 6 800 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля, во время обострения на российско-украинской границе, Наев оценивал количество российских войск на тех участках в более чем 100 тыс. человек. В то же время он утверждал, что хоть уровень военной угрозы со стороны РФ вырос, но критическая линия не была перейдена, ведь агрессор не создавал наступательных группировок.

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