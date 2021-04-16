Наев: к украинской границе стянули больше 100 тысяч российских военных

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о том, что уровень российской военной угрозы вблизи украинской границы вырос, но критическая линия не перейдена, потому агрессор не создает наступательные группировки.

Недавно Россия стянула дополнительные батальоны военных, поэтому сейчас численность войск РФ вблизи Украины составляет 103 200 человек. Об этом Наев заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 16 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ВСУ ожидают приближения еще 9-10 российских батальонов, после чего общее количество военных РФ достигнет 110 тысяч человек.

"ВСУ всегда рассматривают худшие варианты относительно действий противника...Мы в ходе своих учений и тренировок отрабатываем вопрос с гораздо большей численностью личного состава. В данной ситуации ВСУ принимают меры по сдерживанию разрастания военной эскалации вокруг государственной границы Украины", – сказал генерал-лейтенант.

Наев добавил, что Россия развернула полевые госпитали, но при этом российские войска не выстроены в боевой порядок, а все их подразделения находятся в базовых лагерях на полигонах и занимаются "демонстрацией силы".

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак признал наращивание войск РФ вдоль госграницы и на временно оккупированных территориях страны.