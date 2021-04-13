Наемники России ударили с воздуха по ВСУ: один воин погиб, еще двое ранены

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3 минуты
1,8 т.
Война на Донбассе. Иллюстрация

Российско-оккупационные войска утром 13 апреля трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского защитника. Трагедия произошла в районе населенного пункта Майорское – там БПЛА противника пересек линию разграничения и совершил сброс гранат на позиции подразделений ВСУ.

В то же время еще двое защитников получили ранения – воинам оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Утром во вторник российские наемники стреляли также недалеко от населенного пункта Южное – с минометов 82-го калибра. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил, командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Известно, что в течение суток 12 апреля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим "тишины". В результате прицельного огня противника не совместимое с жизнью пулевое ранение получил украинский защитник24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ВФ РФ вели обстрел:

  • вблизи поселка Южное – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • возле населенных пунктов Шумы и Зайцево – из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • недалеко от поселка Новгородское – с вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов;

  • в направлении Золотого-4 – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники России открывали огонь:

  • у Песков – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Каменки – из стрелкового оружия;

  • в направлении населенного пункта Зайцево – дважды совершили дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Карта войны на Донбассе

Украинская сторона СЦКК сообщила об игнорировании достигнутых Минских договоренностей. Отмечается, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты не только увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения с запрещенного вооружения. В то же время интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в РФ тоже значительно возросла.

В частности, пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

"С этой целью 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 "Золотое", грубо нарушив подписанное Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года. Военнослужащие ВСУ зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Екатериновка, что на подконтрольной правительству Украины территории", – говорится в сообщении штаба ООС.

О фактах нарушений вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК нотой сообщила СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кроме того, российские оккупанты забросали жилой сектор в поселке Зайцево Донецкой области минами ПОМ-2 "Отек", которые запрещены Оттавской конвенцией. На минах также были нанесены нацистская символика и надпись "Украина", с помощью которой они намеревались дискредитировать военных ВСУ.

УкраинаВойна на ДонбассеГибель украинских военных на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассепогибли военныеРоссия - страна-агрессорВооруженные силы УкраиныООСтеррористы "ДНР"