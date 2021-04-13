Наемники России ударили с воздуха по ВСУ: один воин погиб, еще двое ранены

Российско-оккупационные войска утром 13 апреля трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского защитника. Трагедия произошла в районе населенного пункта Майорское – там БПЛА противника пересек линию разграничения и совершил сброс гранат на позиции подразделений ВСУ.

В то же время еще двое защитников получили ранения – воинам оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Утром во вторник российские наемники стреляли также недалеко от населенного пункта Южное – с минометов 82-го калибра. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил, командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Известно, что в течение суток 12 апреля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим "тишины". В результате прицельного огня противника не совместимое с жизнью пулевое ранение получил украинский защитник – 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ВФ РФ вели обстрел:

вблизи поселка Южное – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле населенных пунктов Шумы и Зайцево – из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от поселка Новгородское – с вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Золотого-4 – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники России открывали огонь:

у Песков – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Каменки – из стрелкового оружия;

в направлении населенного пункта Зайцево – дважды совершили дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК сообщила об игнорировании достигнутых Минских договоренностей. Отмечается, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты не только увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения с запрещенного вооружения. В то же время интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в РФ тоже значительно возросла.

В частности, пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

"С этой целью 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 "Золотое", грубо нарушив подписанное Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года. Военнослужащие ВСУ зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Екатериновка, что на подконтрольной правительству Украины территории", – говорится в сообщении штаба ООС.

О фактах нарушений вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК нотой сообщила СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что боевики в оккупированном Донецке начали минировать мосты, чтобы якобы уберечься от "наступления Украины". По его словам, это или провокация оккупантов, или попытка запугать местных жителей.