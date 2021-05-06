Наемники России ударили по ВСУ с артиллерии и ПТРК: ранены два воина

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 19 раз прибегли к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, артиллерийских установок, ПТРК и т .п. В результате враждебных действий двое украинских защитников получили ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, 5 мая вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций:

пять раз вблизи Водяного – из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82 калибров и гранатометов различных систем;

у Южного – из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра;

недалеко от поселка Новоалександровка – из минометов 82 калибра;

вблизи Новозвановки – также из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

дважды возле Майорска – из минометов 82 калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

дважды неподалеку Новотошивского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Новомихайловки и Каменки – из стрелкового оружия;

дважды у Причепиловки – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

в пригороде Песков и Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме этого, по состоянию на 07:00 четверга, 6 мая, на Донбассе зафиксировано еще одно нарушение "тишины" врагом. В частности, возле Новгородского российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра. На эти обстрелы противника наши защитники тоже открывали ответный огонь.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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