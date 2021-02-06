Наемники России ударили гранатометами по ВСУ на Донбассе: есть пострадавшие

По состоянию на 17 часов, в субботу, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе российские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских защитников получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Раненых госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное, уточнили военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", в пригороде Красногоровки оккупанты открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

У Водяного, что на Приазовье, наемники несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", недалеко от Новозвановки и Южного вооруженные формирования РФ прицельно обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия – ранены двое военных.

На этом же направлении близ Луганского противник дистанционно установил мины ПОМ-2 около позиций ВСУ с помощью ручного противотанкового гранатомета.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска привлекли снайперов и диверсантов для действий в районах передовых позиций на Донбассе в зоне проведения ООС. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, враг активизировался на Донецком и Луганском направлениях.

Российские диверсанты уничтожали элементы систем видеонаблюдения для сокрытия действий в "серой зоне", чтобы избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня, говорится в сообщении.