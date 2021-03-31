Наемники России прибегли к провокациям на Донбассе, нарушив перемирие – штаб ООС
Вооруженные формирования России в течение суток 30 марта восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, российские наемники совершили ряд огневых провокаций против ВСУ и продолжили обустраивать свои новые позиции.
К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб ООС.
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ стреляли:
возле Авдеевки и Песков – из противотанковых гранатометов;
в пригороде Широкино – из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Причепиловки и Троицкого – из стрелкового оружия.
А вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", – подчеркивают в штабе ООС.
С начала суток 31 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В районе проведения Операции Объединенных сил украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, как российские снайперы расстреляли в спины воинов ВСУ под Шумами на Донбассе 26 марта.
30 марта нардепы в Раде приняли постановление о обострения ситуации на Донбассе и обратились к РФ с требованием немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.