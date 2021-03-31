Наемники России прибегли к провокациям на Донбассе, нарушив перемирие – штаб ООС

Вооруженные формирования России в течение суток 30 марта восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, российские наемники совершили ряд огневых провокаций против ВСУ и продолжили обустраивать свои новые позиции.

К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб ООС.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ стреляли:

возле Авдеевки и Песков – из противотанковых гранатометов;

в пригороде Широкино – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Причепиловки и Троицкого – из стрелкового оружия.

А вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", – подчеркивают в штабе ООС.

С начала суток 31 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В районе проведения Операции Объединенных сил украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL: