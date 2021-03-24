Наемники России прибегли к провокациям на Донбассе, нарушив перемирие – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3,0 т.
Война на Донбассе

Вооруженные формирования России в течение суток 23 марта десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также российские наемники совершили ряд огневых провокаций против ВСУ вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям наших воинов:

  • неподалеку Водяного – из гранатометов различных типов и стрелкового оружия;

  • в пригороде Авдеевки – из различных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;

  • возле Гнутово – со станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку н. п. Широкино – из стрелкового оружия;

  • вблизи Славного – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта войны на Донбассе

В штабе ООС подчеркивают, что больше всего провокаций было зафиксировано в районе Авдеевки, которую неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты.

"Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима тишины вооруженными формированиями РФ через установленный координационный механизм. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности", – говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 среды, 24 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Сведения о ситуации на Донбассе
Сведения о ситуации на Донбассе 23 марта

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассетеррористы "ДНР"Вооруженные силы УкраиныООС