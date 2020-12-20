Наемники России открыли огонь на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – ООС

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 19 декабря зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Неподалеку Шумов враг вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел в пригороде Авдеевки. А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Украинские средства РЭБ сумели вывести его из строя.

"Выстрелы оккупантов были неприцельно и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 18 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли в сторону позиций украинских военных из запрещенных минометов 120 калибра.