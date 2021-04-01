Наемники России открыли обстрел по ВСУ из гранатометов на Донбассе – штаб ООС

Вооруженные формирования России в течение суток 31 марта пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из гранатометов российские наемники обстреляли позиции ВСУ и утром 1 апреля.

К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций", – говорится в сообщении.

Так, 31 марта передовыми подразделениями ВСУ было зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями РФ и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Такие факты, подчеркивают военные, свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности.

В то же время 1 апреля было зафиксировано еще три обстрела со стороны врага. В частности, неподалеку Светлодарска и Золотого-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское – из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшее время может поднять вопрос о восстановлении Россией режима прекращения огня на уровне политических советников "нормандской четверки".