Наемники России на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Наемники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки трижды ударили по позициям Вооруженных сил Украины. Они стреляли из запрещенных минометов и гранатометов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил в результате враждебных действий нет, проинформировал штаб ООС в Facebook. В то же время известно, что в рядах оккупантов есть раненые.

Так, в течение 18 июня наемники РФ вели огонь:

возле Золотого – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новоселовки – из минометов 82-го калибра.

вблизи Луганского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Обо всех действиях вооруженных формирований России, через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, проинформировали представителей СММ ОБСЕ.

В штабе военных подчеркивают, что на 07:00 субботы, 19 июня, нарушений "тишины" на Донбассе не зафиксировано.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают договоренности о прекращении огня.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram добавил, что оккупанты за прошедшие сутки понесли одну потерю: санитарная ("300") – 1 (4 ОМСБр 2 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием). Дополнительно информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам начальника админуправления ГУ разведки Минобороны Виктора Мертвиченка, по состоянию на 18 июня возле украинских границ сосредоточено примерно 94 тыс. военных России. Кроме того, тысячи различной боевой техники, авиации и кораблей.