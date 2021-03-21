Наемники России на Донбассе ударили из запрещенного оружия и убили воина ВСУ

Вооруженные формирования России в течение суток 20 марта девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина. В результате обстрела противником под Горловкой боец ВСУ получил огнестрельное ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений защитник умер во время эвакуации.

Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким Героя.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В пригороде Лебединского оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Южное, Шумы и Водяное Донецкой области с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения с целью создания информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны. Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ. Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций возле Донецкого аэропорта (ДАП) в направлении позиций наших защитников", – сообщают военные.

В штабе ООС добавляют: такие действия свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутых договоренностей. Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на провокации вооруженных формирований РФ и через установленный координационный механизм отправляла запросы на введение режима "Тишина".

ВСУ же неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств. Отмечается, что состоянием на 7:00 21 марта обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор проекта StopFake Руслан Дейниченко заявил, что Россия активизировала свою пропагандистскую кампанию, в рамках которой распространяется информация о якобы подготовке наступления Украины на Донбассе.