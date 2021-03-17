Наемники РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия: ранен защитник Украины

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 16 марта девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела противником позиций ВСУ из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов возле Водяного на Приазовье боевое травмирование получил защитник Украины.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщает в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты также открывали огонь:

неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

в пригороде Авдеевки и Лебединского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений вблизи Южного – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем в ответ.

"За прошедшие сутки оккупанты существенно увеличили количество обстрелов позиций ВСУ, многие из них носят прицельный характер. На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей остается поражение личного состава и провоцирование подразделений ВСУ на открытие ответного огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное этот режим вводился трижды", – информируют в штабе ООС.

С начала суток 17 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

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