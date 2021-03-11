Наемники РФ ударили по ВСУ из стрелкового оружия и гранатометов: погиб защитник Украины

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 10 марта восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела противником позиций ВСУ из стрелкового оружия возле Старогнатовки получил тяжелое ранение защитник Украины.

Воину оперативно оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщает в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

Отмечается, что также оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в пригороде поселков Южный и Троицкое.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в сторону ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Командование Операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – подчеркивают в штабе ООС.

Сообщается также о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так, 10 марта было зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений ВСУ на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калиново. Украинской стороной СЦКК были приняты меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом.

По состоянию на 07:00 утра 11 марта обстрелов не зафиксировано. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter уточнил, что за прошедшие сутки враг потерял 4 человек. В частности, потери были санитарные ("300") и не боевые (1 – 6 ОМСП 2 АК, не исключено подрыв на НПП, 1 – 1 ОМСБр 1 АК, обстоятельства уточняются, 1 – 9 ОМСП 1 АК, неосторожное обращение с оружием, 1 – 11 ОМСП 1 АК, обстоятельства уточняются).

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