Наемники РФ ударили по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса и получили ответ – штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки 7 марта пять раз нарушили режим "тишины", обстреляв позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из запрещенных минометов и применив противотанковый ракетный комплекс.

Еще одна провокация противника была зафиксирована утром 8 марта, но на все наши воины дали адекватный ответ. Потерь и ранений в рядах защитников нет, информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, противник вел огонь по направлению позиций украинских войск:

вблизи Авдеевки и Лебединского – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также со станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Опытное – с подствольного гранатомета;

неподалеку Южного – осуществили прицельные обстрелы с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника ВСУ открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала суток 8 марта со стороны врага уже было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник стрелял в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники ответили оккупантам ответным огнем.

"Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня", – подчеркнули в штабе ООС.

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