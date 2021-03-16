Наемники РФ ударили по ВСУ из противотанкового гранатомета и получили ответ – штаб ООС

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Враг стрелял из запрещенных минометов и применил ручной противотанковый гранатомет.

На провокации противника наши воины открывали ответный огонь, боевых потерь среди защитников нет. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Так, 15 марта в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону позиций ВСУ:

в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье – с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского и Трудовского – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов;

вблизи Гнутово – с ручного противотанкового гранатомета;

возле Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил обстрел рядом с Южным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы РФ и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов. Большинство обстрелов позиций ВСУ осуществляются с целью провоцирования украинских подразделений на открытие ответного огня", – отмечают в штабе ООС.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ. Военные добавили, что Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

Известно, что на утро 16 марта обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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