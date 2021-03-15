Наемники РФ ударили по ВСУ из минометов и гранатометов: ранен защитник Украины
Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 14 марта 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела противником позиций ВСУ из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Южного получил пулевое ранение защитник Украины.
Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщает в Facebook штаб Операции Объединенных сил.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" российско-оккупационные войска открывали огонь:
неподалеку Катериновки – с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;
возле Троицкого – с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь:
неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка – с подствольных гранатометов;
возле Песков – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутово – с автоматических станковых гранатометов.
На действия противника украинские защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на неподконтрольной территории.
"Оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В то же время противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций наших военных. Для прекращения провокаций Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины", – отмечают в штабе ООС.
Там добавили, что с начала 15 марта обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 марта было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. В частности, противник сбросил гранатометные выстрелы над позициями ВСУ с квадрокоптера.
Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина никогда не забудет и не простит россиянам Крым и Донбасс. Хотя агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены.