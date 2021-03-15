Наемники РФ ударили по ВСУ из минометов и гранатометов: ранен защитник Украины

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 14 марта 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела противником позиций ВСУ из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Южного получил пулевое ранение защитник Украины.

Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщает в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" российско-оккупационные войска открывали огонь:

неподалеку Катериновки – с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

возле Троицкого – с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь:

неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка – с подствольных гранатометов;

возле Песков – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово – с автоматических станковых гранатометов.

На действия противника украинские защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на неподконтрольной территории.

"Оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В то же время противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций наших военных. Для прекращения провокаций Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины", – отмечают в штабе ООС.

Там добавили, что с начала 15 марта обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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