Наемники РФ ударили по ВСУ и гражданской инфраструктуре на Донбассе

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 9 раз прибегли к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданскую инфраструктуру, в частности, возле Марьинки.

К счастью, потерь среди наших защитников и гражданского населения нет. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, 8 мая вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций:

вблизи Южного – из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра;

дважды в районе Авдеевки и раз в пригороде населенного пункта Опытное – с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия;

недалеко от Новгородского – с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

возле поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов;

дважды вблизи Марьинки – из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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