Наемники РФ ударили по ВСУ и гражданской инфраструктуре на Донбассе
Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 9 раз прибегли к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданскую инфраструктуру, в частности, возле Марьинки.
К счастью, потерь среди наших защитников и гражданского населения нет. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
Так, 8 мая вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций:
вблизи Южного – из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра;
дважды в районе Авдеевки и раз в пригороде населенного пункта Опытное – с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия;
недалеко от Новгородского – с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
возле поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов;
дважды вблизи Марьинки – из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 07:00 воскресенья, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 807 нарушений прекращения огня только за 7 мая. Больше всего их было в Донецкой области – 663, а в Луганской наемники "Л/ДНР" устроили учения.
Тогда как глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, якобы отношения между Украиной и Россией могут быть восстановлены, если конфликт на Донбассе будет решен в пользу Киева, а это – вопрос времени.