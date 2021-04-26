Наемники РФ ударили по ВСУ и гражданской инфраструктуре на Донбассе
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских действий нет. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что на протяжении 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь:
вблизи населенных пунктов Штрокино, Южное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
неподалеку Песков – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в пригороде Луганского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, из минометов 120-го калибра оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Водяное.
Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований РФ.
По состоянию на 7:00 понедельника, 26 апреля, нарушений тишины на Донбассе не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Чехии суд отправил под стражу трех человек, которые, по версии следователей, участвовали в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что после освобождения оккупированного Донбасса будут судить тех, кто издевался над пленными и применял пытки.