Наемники РФ ударили по ВСУ и гражданской инфраструктуре на Донбассе

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских действий нет. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что на протяжении 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь:

  • вблизи населенных пунктов Штрокино, Южное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

  • неподалеку Песков – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в пригороде Луганского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, из минометов 120-го калибра оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Водяное.

Карта войны на Донбассе

Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований РФ.

По состоянию на 7:00 понедельника, 26 апреля, нарушений тишины на Донбассе не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Сводка о ситуации на Донбассе за 25 апреля

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