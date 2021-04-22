На Донбассе убили воина ВСУ: Украина обратилась в ОБСЕ и начала расследование

Вооруженные формирования Российской Федерации 22 апреля обстреляли позиции подразделений военных ВСУ на Донбассе и убили защитника Украины.

Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Об этом сообщается на странице ОТУ в Facebook.

Отмечается, что воин получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Командование и личный состав "Севера" выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

О действиях российско-окупациних войск было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые начали расследование трагедии.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", – отметили украинские военные.

Напомним: по данным штаба Операции Объединенных сил, состоянием на 07:00 четверга, 22 апреля, российские наемники трижды нарушили "тишину" на Донбассе. В частности, недалеко от населенного пункта Южное они обстреляли позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, возле Зайцево – с минометов калибра 82 мм, а вблизи Песков – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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