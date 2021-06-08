Наемники РФ с утра ударили по ВСУ из гранатометов на Донбассе – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки дважды нарушили "тишину" на Донбассе и еще столько же с начала этих. Враг прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения.

На действия противника украинские защитники открывали огонь в ответ, боевых потерь среди личного состава военных нет. Об этом информирует штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в течении 7 июня российско-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Луганского – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Видео дня

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 вторника, 8 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано еще два нарушения режима прекращения огня.

В частности, по близи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции украинских войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военных ВСУ нет. Они контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил, что потери врага за 7 июня составили два человека: санитарные ("300") – 2 (1 – 11 ОМСП 1 АК, не боевой, в результате нарушения мер безопасности, 1 – 1 ОМСБр 1 АК, не боевой, в результате неосторожного обращения с оружием)..

Как сообщал OBOZREVATEL: