Наемники РФ применили слепящие лазеры против ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования РФ применили слепящие лазеры против Вооруженных сил Украины у Станицы Луганской.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявили представители украинской миссии при ОБСЕ во время заседания Форума безопасностного сотрудничества 19 мая. Также было продемонстрировано фото и карту-схему применения таких лазеров оккупантами (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"10-16 мая украинские военнослужащие вблизи Станицы Луганской столкнулись с применением российскими вооруженными формированиями мощного излучателя света. Это могли быть так называемые слепящие лазеры российского производства", – заявили в украинской делегации.

Дипломаты отметили, что применение оптического или оптоэлектронного оборудования запрещено протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

Статья 1 протокола IV настоящей Конвенции запрещает "применять лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические устройства, то есть незащищенным органам зрения или органам зрения, которые имеют устройства для коррекции зрения".

Стороны подписанты, в том числе Россия, обязались не передавать такое оружие любому государству или негосударственному образованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепр военным вертолетом эвакуировали раненого бойца ВСУ. Защитника отправили в областную офтальмологию с поражением глаза лазером.