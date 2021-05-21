Наемники РФ обстреляли ВСУ из минометов и получили ответ – штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе. А с утра 21 мая враг снова прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения.
Боевых потерь среди наших защитников нет, на действия российских оккупантов они открывали огонь в ответ, информирует штаб ООС на странице в Facebook. Известно, что в рядах противника за сутки один есть "300".
В течение 20 мая российско-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:
неподалеку Южного – из минометов 82-го калибра;
дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Авдеевки, Троицкого, Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов;
возле Новоселовки – еще и с крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку поселков Шумы и Гнутово – из автоматических станковых гранатометов;
вблизи Песков – из стрелкового оружия.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 07:00 этих суток на Донбассе было зафиксировано еще два нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Песков противник стрелял из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери оккупантов за 20.05.2021 г. составляют: санитарные ("300") – 1 (1 – 2 ОМСБр 2 АК, не боевой, инсульт). Дополнительная информация уточняется.
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