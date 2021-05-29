Наемники РФ обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый
За прошедшие сутки, 28 мая, российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а возле Водяного – из гранатометов различных систем.
В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.
Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а возле Павлополя – еще и из противотанковых ракетных комплексов.
Кроме того, вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава ВСУ получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. Отметим, что со стороны российско-оккупационных войск пострадал один боец из-за неосторожного обращения с оружием.
Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 28 мая, в Ужгороде простились с убитым на Донбассе майором, заместителем командира батальона Максимом Полевым. Украинский офицер погиб от пули российского снайпера.