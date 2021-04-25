Наемники РФ обстреляли ракетами частный дом на Донбассе. Фото
В четверг, 22 апреля, российско-оккупационные войска на востоке Украины обстреляли ракетами один из дворов в поселке Дружба на окраине Торецка.
Об этом сообщили в Facebook Операции объединенных сил. Отмечается, что в 22:40 во двор гражданки Ольги Старовойтовой прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов.
В результате обстрела подверглись разрушениям хозяйственные постройки, в которых были повреждены забор и окна жилого помещения. Никто из жителей не пострадал.
"Офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении ООС.
По факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.
Военные отмечают, что пытаясь дискредитировать в глазах мирового сообщества и местного населения Правительство Украины, наемники страны-агрессора прибегают к регулярным обстрелам позиций украинских военных, а также все чаще обстреливают населенные пункты.
Напомним, также 22 апреля из-за обстрела вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий Александр Анатольевич Луцик. Волынский военный служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а также зафиксировано одно минирование. Огонь открывали из гранатометов и пулеметов различных систем и стрелкового оружия;
24 апреля оккупанты в Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.