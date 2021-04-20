Наемники РФ накрыли позиции ВСУ огнем с ПТРК и зенитных установок – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок, использовали мины.

Еще раз враг прибегнул к нарушению "тишины" утром во вторник. К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

В частности, 19 апреля российские оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций:

неподалеку Авдеевки – из минометов 120-го калибра ;

у поселка Южное – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Майорска – из минометов 82-го калибра , крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в пригороде Песков – из крупнокалиберных пулеметов , подствольных и станковых противотанковых гранатометов ;

в районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 20 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – неподалеку Золотого-4 они открывали огонь из гранатометов различных систем.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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