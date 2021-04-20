Наемники РФ накрыли позиции ВСУ огнем с ПТРК и зенитных установок – штаб ООС
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок, использовали мины.
Еще раз враг прибегнул к нарушению "тишины" утром во вторник. К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил.
В частности, 19 апреля российские оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций:
неподалеку Авдеевки – из минометов 120-го калибра;
у поселка Южное – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Майорска – из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в пригороде Песков – из крупнокалиберных пулеметов, подствольных и станковых противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Отмечается, что по состоянию на 07:00 20 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – неподалеку Золотого-4 они открывали огонь из гранатометов различных систем.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 апреля наемник РФ на Донбассе выстрелил из автомата в гражданскую 15-летнюю девочку. В ГУР Минобороны Украины отметили, что оккупанты пытаются преподнести преступление как "провокацию ВСУ".
Заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак предупреждал, что российские наемники и спецподразделения РФ на Донбассе в ближайшее время попытаются нанести потери ВСУ, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.