Наемники РФ на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов и получили ответ

Вооруженные формирования Российской Федерации за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет, на обстрелы врага военные открывали огонь в ответ. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook. Известно, что российские наемники за сутки потеряли трех человек.

В течение 18 мая российские-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

дважды неподалеку Песков – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Светлодарска и Зайцево – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки – с автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов;

рядом с Авдеевкой – из подствольных гранатометов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 среды, 19 мая, нарушений "тишины" не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил о потерях "Л/ДНР" за 18 мая, которые были не боевыми:

безвозвратные ("200") – 1 (1 – 4 ОМСБр 2 АК, кровоизлияние в мозг);

санитарные ("300") – 2 (1 – 9 ОМСП 1 АК, неосторожное обращение с оружием (пытались приписать эту потерю снайперскому огню со стороны ООС); 1 – 4 ОМСБр 2 АК, подрыв на НВУ).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в период с 14 по 16 мая ситуация в зоне ООС на Донбассе оставалась напряженной. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.